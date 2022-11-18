ДОМ.РФ предоставил возможность оформления ипотеки удаленно

Russf Ноя 18, 2022 Интересное

Банк ДОМ.РФ запустил работу сервиса по оформлению удаленной ипотеки. Сообщается, что сделка заключается с помощью электронной подписи клиента. Для совершения сделки к клиенту выезжает мобильный банкир или сотрудник банка в зависимости от региона.

Таким образом было оформлено уже около 70 сделок к крупных городах России. Однако представители банка уточняют, что сервис доступен во всех регионах страны.

Сервис был опробован в 2020 году в условиях пандемии. В настоящее время оформить ипотеку удаленно можно не только на новостройку, но и на жилье на вторичном рынке.

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