Япония увеличила экспорт медицинской продукции в Россию

Russf Ноя 18, 2022 Интересное

Министерство финансов Японии обнародовало данные по экспорту различных категорий товаров. Речь идет о поставках, совершенных в октябре текущего года. Согласно предоставленной информации, экспорт медицинской продукции из Японии в Россию вырос на 804,1%.

Кроме того, существенно увеличились поставки комплектующих для компьютеров. По сравнению с прошлым годом объем экспорта в этой категории вырос на 340,8%. При этом поставки самих компьютеров значительно снизились — спад составил 72,9% по сравнению с данными, полученными год назад.

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