«Научиться не слыша слышать»: Максим Фадеев дал первый большой концерт после проблем со здоровьем

Продюсер смог вернуться к поклонникам в качестве исполнителя. Из-за серьезных проблем со слухом Максим Фадеев не пел на концертах, но продолжал усердно трудиться в студии звукозаписи. На шоу его поддержали знакомые артисты.

Спустя много лет Максим Фадеев вернулся на сцену с сольной программой. Известный российский продюсер не мог петь, так как испытывал серьезные проблемы со слухом. Ему было нельзя слышать громкие звуки, поэтому он занимался записью лишь в студии. Но 15 ноября Фадеев сделал исключение. Он дал сольный концерт на большой сцене в Crocus City Hall впервые за 25 лет. Подопечные его компании MALFA также приняли участие в шоу.

Для самого Максима построили определенную зону, в которой он не слышал шум зрительного зала. «Тяжело. Но этот перерыв для меня стал вынужденным. Все знают, что я терял слух и до сих пор не восстановил его полностью, так как это невозможно. Я долго думал, как мне вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и чтобы люди были довольны. Поэтому для меня был изобретен аппарат с рабочим названием «шлем». Я буду на сцене с полностью заблокированным слуховым проходом – лишь смогу чувствовать вибрации через костную проводимость. То есть, по собственным костям буду ощущать предположительные звуки, по ним ориентироваться и петь, а световые индикаторы будут указывать мне темп песни. Это эксперимент. Я многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», - рассказал Максим.

По его словам, он все равно видел эмоции зрительного зала. Сам Фадеев очень активно передвигался по сцене, ведь недавно сбросил почти 70 килограммов. Однако продюсер не останавливается на достигнутом. Он продолжает придерживаться своей системы, так как, по его словам, еще не достиг нужного ему результата.

На концерте Максима Фадеева выступили Григорий Лепс, Наргиз, Эмин, Баста, группа «SEREBRO» и MOLLY, которые исполнили вместе с продюсером треки, давно ставшие хитами.



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