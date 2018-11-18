Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились

Канадский исполнитель и американская модель Хейли Болдуин стали мужем и женой.

"Моя жена великолепна", — написал Бибер в Instagram под фото, на котором улыбающиеся возлюбленные держатся за руки.

Сама модель уже изменила фамилию в своем аккаунте в социальной сети и стала Хейли Бибер.

В июле Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. О том, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, писал портал TMZ. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.



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