ЕС хочет конфисковать российские деньги

Russf Ноя 19, 2022 Интересное

С начала введения санкций против России значительная часть средств нашего государства, находящихся за рубежом, оказалась замороженной. Специалисты подсчитали, что на данный момент сумма составляет около 60 млрд евро.

При этом максимальная доля в размере 50 млрд находится в Бельгии. 5,5 млрд из этой суммы заморозили в Люксембурге.

Сообщается, что ЕС может конфисковать указанные средства и использовать их для финансирования Украины. Российские власти считают, что такие меры идут в разрез с нормами международного права.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.