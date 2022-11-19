ЕС хочет конфисковать российские деньги

С начала введения санкций против России значительная часть средств нашего государства, находящихся за рубежом, оказалась замороженной. Специалисты подсчитали, что на данный момент сумма составляет около 60 млрд евро.

При этом максимальная доля в размере 50 млрд находится в Бельгии. 5,5 млрд из этой суммы заморозили в Люксембурге.

Сообщается, что ЕС может конфисковать указанные средства и использовать их для финансирования Украины. Российские власти считают, что такие меры идут в разрез с нормами международного права.

Rusfact.com