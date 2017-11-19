Андрей Малахов поведал о сыне

Телеведущий рассказал об эмоциях, которые испытал, когда увидел ребенка. Накануне Андрей Малахов стал отцом. Поклонники главного редактора проекта «СтарХит» поздравляют его с пополнением в семье.

Накануне поздно вечером телеведущий и главный редактор проекта «СтарХит» Андрей Малахов и его супруга, бренд-директор и издатель российской версии журнала ELLE Наталья Шкулева, впервые стали родителями. Мальчик родился в одном из престижных перинатальных центров Подмосковья. Теперь пара принимает поздравления от коллег и поклонников. Андрей Малахов впервые стал отцом

Андрей Малахов рассказал о первой встрече с малышом. Он признался, что испытал непередаваемые чувства.

«Особое ощущение, когда тебе приносят малыша. Он кажется таким беззащитным, трогательным, маленьким, красненьким», - сообщил телеведущий в эфире новостей телеканала «Россия-1».

Сейчас Наталья Шкулева и новорожденный ребенок готовятся к выписке из роддома. Пока счастливые супруги не определились с тем, как назовут мальчика. «Имя ребенка нам предстоит еще выбрать – хотим посмотреть на характер малыша, – сразу после родов жены сообщил Малахов «СтарХиту». – Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!»

Сейчас социальные сети буквально переполнены поздравлениями в адрес молодых родителей. Друзья и коллеги очень рады за пару. Киркоров, Юдашкины и Цой поздравили Андрея Малахова с рождением первенца

«Это долгожданное событие не только в семье Андрюши и Наташи, но и для нашей большой компании, страны – ведь он является любимцев миллионов телезрителей, - рассказывает актер и близкий друг пары Вячеслав Манучаров. - Я его считают своим крестным на телевидении, ведь именно с моей пародии на него началась моя телевизионная карьера. Наташа – просто чудо, фантастическая, интеллигентная, прекрасная, и мамой будет такой же. Это радость для всех, потому что они прекрасная, светлая пара. Желаю им счастья, здоровья, сил маме после родов, а малышу крепости. Я как папа троих детей могу сказать, что на этом они не остановятся, желаю второго сразу родить! Конечно, жизнь их изменится в лучшую сторону, появятся новые краски».



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