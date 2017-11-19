Сталлоне опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Сильвестр Сталлоне стал одним из многих актеров, карьере которого может прийти конец из-за секс-обвинений. Накануне его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки на съемках в Лас-Вегасе в 1986 году. Сам же Сталлоне обвинения отвергает, о чем сообщил его официальный представитель Мишель Бега.

Это ложная и практически во всем смехотворная история. Никто никогда о ней и не знал до сегодняшнего дня. Среди тех, кто ничего не знал и сам Сильвестр. С мистером Сталлоне никто по этому поводу не связывался», - утверждает пресс-секретарь актера, общаясь с прессой.

В британской The Daily Mail было опубликовано признание женщины, которая поделилась воспоминаниями о том, что в 1986 году Сталлоне, которому на тот момент было 40 лет заставил ее заниматься сексом одновременно и с ним, и с ее охранником.

Актер тогда якобы заявил, что «она пожалеет», если кому-то об этом расскажет. Несмотря на отрицание со стороны Сталлоне, полиция Лас-Вегаса уже завела протокол на основании публикации. Жертва, однако отказалась выдвигать официальные обвинения против актера.

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