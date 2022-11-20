Многие россияне планируют отмечать Новый Год в Турции

Russf Ноя 20, 2022 Интересное

По словам представителей туроператоров, путевки в Турцию в настоящий момент очень популярны. Россияне активно бронируют новогодние туры. Отмечается, что наибольшим спросом пользуются Анталья, Стамбул и горнолыжные курорты.

При этом количество туристов, предпочитающих встретить Новый год на пляже, составляет 80% от всех, кто выбрал Турцию. Средняя стоимость путевок начинается от 160000 рублей на двоих. В тур включается перелет из Москвы, трансфер до места отдыха, размещение и питание по системе «все включено».

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