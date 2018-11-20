11 Кощеев Бессмертных отечественного кино

20.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Кощей Бессмертный - один из самых известных героев славянского фольклора. Редкая сказка даже сегодня обходится без его участия, слишком уж популярный и узнаваемый персонаж, хоть и изображают его по-разному — от старика до живого скелета.

Естественно, Кощей неоднократно появлялся на телеэкранах и в разное время его играли разные актеры. Зависимо от года производства и направленности фильма всё тот же Кощей получался разным, потому давай вспомним, кому же доставалась эта роль и кто справился лучше.

Георгий Милляр
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноМилляр — главный сказочный злодей СССР, но когда в 1944 году ему предложили впервые сыграть Кощея, он долго отказывался, боясь не справиться с ролью. Но не до конца оправившийся после малярии актер, замечательно вписался в образ, а в алом плаще он выглядел даже устрашающе.

Спустя 23 года Милляр опять вернулся к этой роли, но теперь Кощей был не воплощением зла, а скорее комичным персонажем. Кроме того, Георгий неоднократно озвучивал героя в мультфильмах.

Евгений Лебедев
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноВ фильме «Римский-Корсаков» Лебедев исполнил эпизодическую роль Кощея. Но она была настолько маленькой, что актера даже не включили в титры, да и вообще мало кто запомнил ту роль.

Николай Боярский
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноКомический образ Кощея достался и Николаю Боярскому. Ему довелось сыграть роль этого персонажа в киносказке «Новогодние приключения Маши и Вити».

Александр Филиппенко
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноПожалуй, самый страшный и впечатляющий Кощей получился у Александра Филиппенко. Во время съемок была масса проблем из-за Комитета по кинематографии, поэтому приходилось переснимать и переозвучивать многие сцены с Кощеем, но, как признается сам актер, ему понравилось играть своего персонажа. Да и внуки в восторге.

Олег Табаков
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноДовольно вольная интерпретация персонажа получилась у создателей «После дождичка в четверг». Олег Табаков совсем уж не похож на скелет, но оригинальность подхода авторов оценили на всесоюзном кинофестивале.

Виктор Сергачев
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноА вернувшись к сказкам и сняв «На златом крыльце сидели», авторы вернули и классического Кощея. Сергачев сыграл жутковатого скелета.

Игорь Ясулович
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноЯсуловичу досталась роль Кощея в фильме, снятом по мотивам повести Кира Булычева. В «Лиловом шаре» его герой преследует Алису Селезневу, которая отправилась в Эпоху Легенд за мистическим артефактом.

Нодар Мгалоблишвили
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноПервый Кощей ХХI века. Сразу видно, как сильно изменились приоритеты киноделов, новый Кощей уже больше напоминает Воланда.

Гоша Куценко
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноКуценко сыграл Кощея в первой работе российского отделения Disney «Книге мастеров». У него получился очень интересный и ироничный персонаж, а сам Куценко остался в восторге от роли.

Леонид Ярмольник
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноВ 2011 году вышла лента «Реальная сказка», где Кощей еще раз предстал в современной интерпретации, но теперь это касалось не только внешности. Борис Эдуардович Кощеев — респектабельный уважаемый бизнесмен, который быстро располагает к себе.

Константин Лавроненко
11 Кощеев Бессмертных отечественного киноПоследнее на данный момент воплощение Кощея принадлежит всё той же Disney. И опять мы видим возвращение к классике и даже стоит отметить, что герой Лавроненко немного напоминает Милляра.

Мы расположили актеров в хронологической последовательности, но ты, по желанию, можешь составить из них свой личный топ предпочтений. Стоит, конечно, учитывать, что фильмы снимались в разное время, с разной спецификой и идеями, потому-то один и тот же Кощей такой разный у Милляра и Куценко, например.

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