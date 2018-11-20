11 Кощеев Бессмертных отечественного кино

Кощей Бессмертный - один из самых известных героев славянского фольклора. Редкая сказка даже сегодня обходится без его участия, слишком уж популярный и узнаваемый персонаж, хоть и изображают его по-разному — от старика до живого скелета.

Естественно, Кощей неоднократно появлялся на телеэкранах и в разное время его играли разные актеры. Зависимо от года производства и направленности фильма всё тот же Кощей получался разным, потому давай вспомним, кому же доставалась эта роль и кто справился лучше.

Георгий Милляр

Милляр — главный сказочный злодей СССР, но когда в 1944 году ему предложили впервые сыграть Кощея, он долго отказывался, боясь не справиться с ролью. Но не до конца оправившийся после малярии актер, замечательно вписался в образ, а в алом плаще он выглядел даже устрашающе.

Спустя 23 года Милляр опять вернулся к этой роли, но теперь Кощей был не воплощением зла, а скорее комичным персонажем. Кроме того, Георгий неоднократно озвучивал героя в мультфильмах.



Евгений Лебедев

В фильме «Римский-Корсаков» Лебедев исполнил эпизодическую роль Кощея. Но она была настолько маленькой, что актера даже не включили в титры, да и вообще мало кто запомнил ту роль.

Николай Боярский

Комический образ Кощея достался и Николаю Боярскому. Ему довелось сыграть роль этого персонажа в киносказке «Новогодние приключения Маши и Вити».



Александр Филиппенко

Пожалуй, самый страшный и впечатляющий Кощей получился у Александра Филиппенко. Во время съемок была масса проблем из-за Комитета по кинематографии, поэтому приходилось переснимать и переозвучивать многие сцены с Кощеем, но, как признается сам актер, ему понравилось играть своего персонажа. Да и внуки в восторге.



Олег Табаков

Довольно вольная интерпретация персонажа получилась у создателей «После дождичка в четверг». Олег Табаков совсем уж не похож на скелет, но оригинальность подхода авторов оценили на всесоюзном кинофестивале.

Виктор Сергачев

А вернувшись к сказкам и сняв «На златом крыльце сидели», авторы вернули и классического Кощея. Сергачев сыграл жутковатого скелета.

Игорь Ясулович

Ясуловичу досталась роль Кощея в фильме, снятом по мотивам повести Кира Булычева. В «Лиловом шаре» его герой преследует Алису Селезневу, которая отправилась в Эпоху Легенд за мистическим артефактом.

Нодар Мгалоблишвили

Первый Кощей ХХI века. Сразу видно, как сильно изменились приоритеты киноделов, новый Кощей уже больше напоминает Воланда.

Гоша Куценко

Куценко сыграл Кощея в первой работе российского отделения Disney «Книге мастеров». У него получился очень интересный и ироничный персонаж, а сам Куценко остался в восторге от роли.



Леонид Ярмольник

В 2011 году вышла лента «Реальная сказка», где Кощей еще раз предстал в современной интерпретации, но теперь это касалось не только внешности. Борис Эдуардович Кощеев — респектабельный уважаемый бизнесмен, который быстро располагает к себе.

Константин Лавроненко

Последнее на данный момент воплощение Кощея принадлежит всё той же Disney. И опять мы видим возвращение к классике и даже стоит отметить, что герой Лавроненко немного напоминает Милляра.

Мы расположили актеров в хронологической последовательности, но ты, по желанию, можешь составить из них свой личный топ предпочтений. Стоит, конечно, учитывать, что фильмы снимались в разное время, с разной спецификой и идеями, потому-то один и тот же Кощей такой разный у Милляра и Куценко, например.



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