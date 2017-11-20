Дмитрий Дюжев ответил на слухи о своей смерти

Артист посоветовал не верить недоброжелателям и журналистам.

Дмитрий Дюжев обратился к своим поклонникам с заявлением насчёт появившихся слухов о его собственной смерти. По мнению артиста, на него идёт "массированная атака" со стороны журналистов.

— Мои хорошие, не верьте слухам! Дело уже дошло до того, что вскрыли "Википедию" на моё имя и закачали туда жёлтую прессу! — написал Дюжев в социальной сети "Инстаграм".

Также актёр попросил фанатов не ругаться и закрыл комментарии на страницах в соцсетях.

Ранее пользователи "Википедии" "похоронили" Дюжева 11 ноября 2017 года.

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