Филипп Киркоров поздравил Пугачеву и Галкина с венчанием

Известный певец пожелал супругам много любви, радости и здоровья.

Певец Филипп Киркоров поздравил с венчанием Аллу Пугачёву и Максима Галкина. Пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим большим и великим днём вашей счастливой жизни! Счастья вам, любви на долгие годы от всего сердца! — написал исполнитель.

Также артист пожелал Пугачёвой и Галкину мира, здоровья, веселья и любви.

Напомним, что до 2005 года Алла Пугачёва состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Они поженились 15 марта 1994 года, а 15 мая того же года в Иерусалиме состоялось их венчание.

Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим БОЛЬШИМ И ВЕЛИКИМ Днем Вашей Счастливой Жизни!!! Счастья Вам, Любви, на долгие годы от всего сердца!!! Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям, и конечно, полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!! Ваш, Филипп ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Ноя 18 2017 в 3:00 PST

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







