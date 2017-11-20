Филипп Киркоров поздравил Пугачеву и Галкина с венчанием

20.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Филипп Киркоров поздравил Пугачеву и Галкина с венчанием Известный певец пожелал супругам много любви, радости и здоровья.

Певец Филипп Киркоров поздравил с венчанием Аллу Пугачёву и Максима Галкина. Пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим большим и великим днём вашей счастливой жизни! Счастья вам, любви на долгие годы от всего сердца! — написал исполнитель.

Также артист пожелал Пугачёвой и Галкину мира, здоровья, веселья и любви.

Напомним, что до 2005 года Алла Пугачёва состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Они поженились 15 марта 1994 года, а 15 мая того же года в Иерусалиме состоялось их венчание.

Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим БОЛЬШИМ И ВЕЛИКИМ Днем Вашей Счастливой Жизни!!! Счастья Вам, Любви, на долгие годы от всего сердца!!! Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям, и конечно, полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!! Ваш, Филипп ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Ноя 18 2017 в 3:00 PST

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