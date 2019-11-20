Пригожин рассказал, как Валерия выступала на «Песне года» с «выбитой челюстью»

20.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пригожин рассказал, как Валерия выступала на "Песне года" с "выбитой челюстью"Продюсер Иосиф Пригожин, рассказала, что его жена, певица Валерия, на фестивале "Песня года" в 1994 году якобы выступала с выбитой челюстью. По его словам, это случилось из-за побоев со стороны бывшего супруга артистки Александра Шульгина.

"Если вы посмотрите "Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", — поделился Пригожин.
Он посетовал, что Валерия искала помощь, в частности, среди коллег, которые были свидетелями ситуации, но ей никто не помог.

Кроме того, добавил продюсер, бывший муж смог отобрать у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск и жить в двухкомнатной квартире вшестером.

"Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!" — заключил Пригожин.

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