Друг Чернышева рассказал об улучшении состояния Заворотнюк



Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, борется с тяжелым заболеванием, пошла на поправку, и ее перевели в реабилитационный центр. Об этом на условиях анонимности рассказал журналистам друг фигуриста Петра Чернышева — мужа артистки.

По его словам, состояние Заворотнюк заметно улучшилось.

«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», — цитирует друга Чернышева «KP.Ru».

По его словам, Заворотнюк уже ходит, нормально слышит и разговаривает. Также у артистки проснулся аппетит.

Как отмечает издание, врачи надеются, что болезнь больше не будет так стремительно прогрессировать. Знакомый Петра Чернышева добавил, что за время болезни Заворотнюк сильно набрала вес, однако лишние килограммы уже стали уходить.

Сообщения об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года, напоминает «Газета.Ru». По информации прессы, артистка борется с онкологическим заболеванием. При этом семья актрисы не комментирует слухи о состоянии ее здоровья. Информация о болезни Заворотнюк появилась в прессе на фоне ее исчезновения с публичных мероприятий.



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