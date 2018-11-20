«Умер в одиночестве»: Об умершем Осине вспомнили лишь через неделю

20.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Умер в одиночестве": Об умершем Осине вспомнили лишь через неделю
Евгений Осин сильно мучился перед смертью. Как рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, певец был истощен.

"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике", – заявил Разин.

По словам продюсера, к смерти певца привел его разгульный образ жизни. "Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", – цитирует РИА Новости Разина.

По данным СМИ, Осин пропал неделю назад. Он не отвечал на звонки друзей и родных. Сестра Евгения Альбина решила поехать к родственнику и проверить, как он себя чувствует. Однако дверь в квартиру артиста женщине не открыли, тогда она воспользовалась своим ключом и нашла Осина мертвым.

Похоронят Евгения 20 ноября. Дата еще не точная, детали уточняются. Прощание, предположительно, состоится на Троекуровском кладбище столицы.

Напомним, Евгений Осин скончался 17 ноября. Перед смертью он ушел в запой. По предварительным данным, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" умер от остановки сердца.

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