5 самых ярких участников шоу «Голос» и их судьба после конкурса

Каждый новый сезон шоу "Голос" открывает новые таланты. Между тем, иногда в проекте поют уже знаменитые люди, о впечатляющих вокальных данных которых никто и не подозревал.

Шоу талантов дарит участникам минуту славы, но не все правильно используют полученный шанс. В этом материале мы хотим говорить о самых видных участниках именитого шоу и о том, как участие в проекте изменило их жизнь.



Наргиз Закирова

Участие Наргиз в шоу «Голос» в 2013 году стало откровением для всех. Публику покорил ее роскошный хрипловатый вокал, да и внешность певицы никого не оставляла равнодушной. Она заняла второе место, но сама об участии говорила: «Я не выиграла, я победила».

Сейчас нет ни одного человека, который не слышал бы о Наргиз. Ее клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, кроме того, у нее получился отличный дуэт с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Кстати, можешь взглянуть, как узбекско-российская певица выглядела в молодости.



Регина Тодоренко

Мало кто из поклонников знает, что карьера известной ведущей программы «Орел и Решка» началась еще с «Фабрики звезд». В 2015 году Регина пришла на «Голос» уже известной, а своим выступлением лишь приумножила и так немаленькую армию фанатов. Во время слепых прослушиваний Тодоренко сумела развернуть к себе Полину Гагарину.

Сейчас в Сети обсуждают не творческие похождения Регины, а ее предстоящие роды. Напомним, она родит ребенка от Влада Топалова уже в декабре этого года. Кстати, на днях телеведущая вызвала шумиху в обществе, сев на шпагат на последнем сроке беременности.

Дина Гарипова

Певица, которую часто называют «русской Адель», заняла первое место на шоу «Голос» в 2012 году. После такого триумфа ее наградили почетным званием заслуженной артистки Татарстана. Согласно поисковым системам, в 2013 году Дина входила в пятерку самых популярных женщин в России — как никак, заняла пятое место на «Евровидении»!

За ее плечами дебютный альбом, гастрольный тур по городам России, опыт актрисы в Музыкальном театре Градского и озвучка фильмов. Между прочим, певица отлично поет и на других языках и даже собиралась поехать на британское шоу талантов.

Анастасия Спиридонова

Анастасия была известна задолго до появления на шоу «Голос». Она пела в трио с подругами под названием Los Devchatos, ей даже удалось попасть в финал отбора на «Евровидение» в 2010 году. Истинные фанаты помнят ее по участию в шоу «СТС зажигает суперзвезду», но настоящая слава пришла после слепых прослушиваний в проекте «Голос» в 2012 году.

Вокальные данные удивили Агутина, Градского и Билана. В 2014 году Анастасия победила в проекте «Три аккорда», затем следовали ее сольные концерты, частые выступления на мероприятиях, мощные синглы и счастливый брак. Недавно вышедшую песню в ее исполнении, «Цунами», прослушали на YouTube уже более миллиона раз.

Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий, в миру Виталий Мочалов, мог засиять на шоу «Голос» еще в 2013 году, но тогда так и не решился попросить благословения у митрополита. Отец Фотий получил разрешение на участие в 2015 году, и уже с первых нот развернул кресло Григория Лепса, а в конце выступления певцу подпевал Градский.

Он прошел до финала и победил в конкурсе, после чего начал выступать с концертами. Иеромонах жертвует часть вырученных средств на благотворительность и восстановление храмов. Отец Фотий всё так же исправно поет в церковном хоре, но кроме этого еще и занимается православными газетами и журналами.

Востребованность в шоубизе — вещь не постоянная. Нам известны как знаменитости-однодневки, так и видные исполнители, сумевшие приумножить славу после участия в звездном проекте. Кстати, сейчас проходит седьмой сезон шоу «Голос». Уже не терпится узнать имя победителя!



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