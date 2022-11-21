Банк России ввел комиссию за переводы за границу

Russf Ноя 21, 2022 Интересное

С марта текущего года была ограничена сумма перевода денежных средств от россиян другим физическим лицам, проживающим за границей. Максимальный лимит переводимой суммы составлял 5000 долларов в месяц даже в тех случаях, когда перевод осуществлялся между близкими родственниками и супругами.

С мая возможная сумма перевода увеличилась до 50 тысяч долларов в месяц, а с 1 июля – до 1 млн. В настоящее время Центробанк принял решение о введении комиссии за осуществление таких переводов. Она составит 6 рублей с каждой транзакции независимо от ее суммы. Решение ЦБ вступит в силу 19 декабря.

Rusfact.com

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