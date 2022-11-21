Европейские специалисты обеспокоены проблемой онкологии

Russf Ноя 21, 2022 Интересное

Группа европейских специалистов сообщила о результатах своего исследования. По их словам, в год пандемии значительная часть больных онкологией не получила своевременную помощь. В том числе речь идет о хирургических вмешательствах и проведении химиотерапии.

Также эксперты уточняют, что из-за ограничений обращений к врачам около 100 млн случаев онкологии могло быть не диагностировано. Как известно, лечение рака на ранних стадиях является более эффективным. Вследствие этого специалисты уверены, что пропущенные случаи существенно осложнят последующее их лечение.

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