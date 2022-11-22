Правительство России утвердило выходные на следующий год

Russf Ноя 22, 2022 Интересное

Российское правительство приняло календарь выходных и праздничных дней, в соответствии с которым будет отдыхать работающее население страны. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 8 января 2023.

Также длительные выходные подразумеваются на майские праздники. Они будут разбиты на 2 периода. Первые выходные приходятся на 29 апреля – 1 мая, а вторые – на 6 – 9 мая. Кроме того, Госдума собирается рассмотреть вопрос об установлении 31 декабря выходным днем. Такую информацию предоставила член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

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