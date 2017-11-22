10 актеров, которые погибли на съемках 

1. Брюс Ли (32 года)



Это случилось 20 июля 1973, когда актер работал над фильмом «Игра смерти» в Гонконге. Он внезапно упал в павильоне киностудии Голден Харвест. Его сразу же доставили в больницу, где поставили неутешительный диагноз «отек мозга». По одной из версий Брюс принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, что и привело к летальному исходу. Однако, никаких анализов и экспертиз не проводилось, что вызвало сомнение, действительно ли актер умер от таблетки. Поползли слухи о том, что его убили. Однако, эта версия не нашла подтверждения.

2. Брендон Ли (28 лет)



Увы, такая же печальная участь постигла и сына Брюса Ли, Брендона Ли. 31 марта 1993 года во время съемки одной из финальных сцен фильма «Ворон», где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Актер Майкл Масси, игравший одного из злодеев, выстрелил из револьвера 44 калибра. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате, инородное тело пробило живот Брэндона и застряло в позвоночнике, вызвав обширную кровопотерю. Брэндон скончался в больнице от непрекращающегося кровоизлияния. После смерти актера съемки фильма продолжались с участием дублера. Он похоронен рядом с отцом в Сиэтле на кладбище «Лэйк-Вью» на берегу озера Вашингтон на месте, которое Линда, его мать, первоначально зарезервировала для себя.

3. Стив Ирвин (44 года)



Во время очередных съемок, 4 сентября 2006 года знаменитый эксперт в области дикой природы спустился с аквалангом под воду, чтобы снять больших хвостоколов у Большого Барьерного рифа. Одна из рыб напала на ведущего, когда тот находился над ней. Скат поднял свой хвост с ядовитым жалом на конце и ударил им прямо в грудь Стива. К сожалению, жало попало точно в сердце, вызвав обширную потерю крови. Спустя пару минут Ирвин скончался. Ирония судьбы заключается в том, что этот хищник редко бывает по-настоящему опасен для человека: у берегов Австралии зафиксировано всего два случая гибели туристов, ужаленных скатами.

4. Джон Эрик Хексум (27 лет)



Начинающий американский актер, умерший в возрасте 26 лет глупой смертью. Причем настолько глупой, что случай был номинирован на премию Дарвина (это премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые умерли наиболее глупым способом). 2 октября 1984 года во время съемок сериала «Скрываемый факт» персонаж Хексама должен был выстрелить из Магнума 44 калибра. Во время перерывов актер играл с револьвером и вдруг, решив, что Магнум заряжен холостыми, приставил его себе к виску и спустил курок. Выстрел разрушил часть черепа актера, вызвав обширное кровотечение. Через 6 дней актер скончался, так и не придя в себя.

5. Сергей Бодров-младший (31 год)



Страшная трагедия, унесшая жизни большого числа людей, произошла во время съемок фильма «Связной». В тот день, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье рухнул ледник Колка, вызвавший каменную лавину, из-за которой погибло 130 человек, 23 из которых были членами съемочной группы. В их числе оказался и Сергей Бодров. Тело актера так и не удалось найти, из-за чего многие долгое время думали, что он выжил.

6. Евгений Урбанский (33 года)



Актер погиб в 1965 году на съемках фильма «Директор». Согласно сценарию машина героя Урбанского должна была сделать прыжок с одного из барханов. Первый дубль был снят успешно, но режиссер решил усложнить кадр, чтобы машина подпрыгивала выше. Во время съемки второго дубля автомобиль перевернулся. В результате полученных травм Урбанский скончался по пути в больницу.

7. Вик Морроу (53 года), Мик Дин Ли (7 лет), Рене Чен (6 лет)



Одна из страшных трагедий в истории кинематографа произошла в 1983 году на съемках фильма «Сумеречная зона». В одной из сцен Вик Морроу должен был бежать через озеро вместе с детьми, Мик Дин Ли и Рене Чен. На заднем плане гремели взрывы, а над озером кружил вертолет. Вертолет по сценарию должен быть пролетать на высоте восьми метров, как оказалось, слишком низкой для того, чтобы увернуться от взрывов пиротехники. В результате одного из взрывов были повреждены лопасти хвостового винта, и машина рухнул на землю, забрав жизни Вика и двух детей. Все, кто находились в это время в самом вертолете выжили, получив лишь незначительные повреждения.

8. Рой Киннер (54 года)



20 сентября 1988 года во время съемок фильма «Возвращение мушкетеров» в Мадриде актер Рой Киннер упал с лошади. В результате падения он сломал таз, что привело к обильному кровотечению и летальному исходу.

9. Инна Бурдученко (22 года)



Актриса умерла во время съемок фильма «Так никто не любил» (или «Цветок на камне») во время пожара. По сценарию, девушка должна была спасти знамя из горящего дома. По требованию режиссера Инна заходила в горящий дом снова и снова. И во время съемки третьего дубля дом рухнул. Актриса не успела выбежать. У нее было обожжено 78% тела, и, к сожалению, спасти актрису не удалось.

10. Андрей Ростоцкий (45 лет)



В 2002 году должны были пройти съемки фильма «Моя граница» в гористой части окрестностей города Сочи. Когда Андрей Ростоцкий выбирал места для съемок, он сорвался с 30-метровой высоты со скалы у водопада Девичьи слёзы.

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