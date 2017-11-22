Александр Малинин отказал брату в рукопожатии

22.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Александр Малинин отказал брату в рукопожатии На программе "На самом деле" Александр Малинин не подал руки сводному брату.

Выяснилось, что Антон Выгузов не является сыном Николая Степановича. В семье произошла ссора. На съемки телепередачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" приехала мачеха Александра Малинина и рассказала, что отец Александра и ее сына Выгузова перенес инсульт и лежит в клинике под наблюдением врачей.

Сын даже не нашел времени, не удосужился приехать к больному отцу. После Александр все же оплатил операцию отца. Но для того, чтобы полностью разобраться в семейных вопросах. Явился на шоу "На самом деле" со своим сводным братом Антоном. На передаче Антон прошел ДНК-тест и выяснилось что он не является родственником Малинину, и долгое время обманывал их семью. В завершении шоу Александр отказался пожать руку Антону.
 

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