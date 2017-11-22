Маликов рассказал о смерти Хворостовского

Ранее передавалось, что легендарный оперный певец находился в больнице в Великобритании.

Певец Дмитрий Маликов на своей странице в "Твиттере" сообщил о кончине 55-летнего оперного певца Дмитрия Хворостовского. Подробности произошедшего не сообщаются.

Напомним, в июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошёл курс лечения и осенью того же года вернулся на сцену, исполнив в "Метрополитен-опера", Нью-Йорк, главную партию в опере Джузеппе Верди.

В октябре ряд СМИ сообщил о кончине Хворостовского. Однако информацию вскоре опроверг его директор Марк Хилдрю, а также близкие исполнителя. Певцу 16 октября исполнилось 55 лет.



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