Последний снимок актера Кристиана Бэйла привел фанатов в ужас

Отличнейший британо-американский актер, лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" (обе премии - за спортивный байопик "Боец"), Кристиан Бэйл известен своим нестандартным подходом к работе: его "мутации" и преображения знаменательны. В том числе - по сгонке и набору веса: за считанные месяцы он может преобразиться из изможденного анорексика в груду плотных мышц.

Но на этот раз даже видавшие виды поклонники растревожены: появившиеся в Сети новые снимки Бэйла заставляют их не на шутку волноваться за здоровье Кристиана. Который для очередной картины набрал тридцать кило живого веса. Превратившись в неопрятное шарообразное существо.

Речь идет о ленте Backseat. По словам Бэйла, чтобы принять форму Дика Чейни, вице-президента США, ему приходится непрерывно налегать на пироги.

Backseat - история Дика Чейни, "самого влиятельного вице-президента в истории, история того, как его политика сделала мир таким, каким мы его теперь знаем. Режиссером и сценаристом выступает "оскаровец" Адам МакКей ("Игры на понижение", "Человек-муравей"). Помимо Бэйла в касте байопика - Эми Адамс, Элисон Пилл, Стив Карел, Сэм Рокуэлл, Билл Пуллман.

Премьера обещана на 2018 год.

Кристиан Бейл родился в 1974 году в Уэльсе. Его отец был пилотом, мать работала в цирке. Карьеру начал в девять лет - с рекламного ролика для ТВ. В 1984-м дебютировал в театре, в постановке "Ботаник" (The Nerd), где его сценическим партнером был Роуэн "Мистер Бин" Аткинсон. Первая большая роль актера в кино - Юм-юм, друг главного героя в советско-скандинавской сказке "Мио, мой Мио" (1987), фильме Владимира Грамматикова по книге Астрид Линдгрен. При этом следующая роль Бэйла случилась сразу у Спилберга - в "Империи солнца".



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