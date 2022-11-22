Япония окажет финансовую поддержку 19 странам

Russf Ноя 22, 2022 Интересное

Власти Японии приняли решение об оказании финансовой поддержки странам, которые не согласились с резолюцией ООН, осуждающей действия России. При этом японские власти отметили, что позиция этих государств не совпадает с мнением Токио. Более того, министр иностранных дел Японии сообщил, что лично беседовал с главами этих государств с целью уговорить их поддержать резолюцию.

На осуществление финансовой помощи указанным государствам Япония планирует выделить 12,8 миллиарда иен, что составляет 91 млн долларов. Основная часть средств будет передана Лаосу, Вьетнаму и Ирану – эти государства получат 2,9, 1,7 и 1,6 млрд иен соответственно.

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