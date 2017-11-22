Женатый Стас Пьеха закрутил новый роман

Расставание музыканта с женой произошло еще два года назад, но официального развода у пары не было. Несмотря на это, Стас Пьеха уже начал строить новые отношения.

37-летний Стас Пьеха старается скрывать свою личную жизнь, и долгое время никто не знал, что он женат на модели Наталье Горчаковой и у них есть сын Петр. Однако два года назад певец расстался со своей возлюбленной. Ему удалось сохранить с ней хорошие отношения. Артист много времени проводит со своим сыном, как примерный отец. В конце сентября он признался, что все еще свободен, так как его попытки познакомиться с девушками на специальных сайтах или на улице не увенчались успехом.

На днях Стас вновь пообщался с журналистами, и выяснилось, что он официально не развелся со своей женой. Он объяснил это тем, что у него просто нет времени ходить по судам. Артист не стал скрывать, что сначала боялся скандала, когда решил развестись с Натальей, а теперь считает, что со временем этот шаг им даже легче будет сделать. Несмотря на то что он еще женат, Пьеха признался, что у него закрутился новый роман. О своей новой возлюбленной он не стал говорить, да и романе в целом он лишь намекнул. «Сердце вообще свободно всегда, в любой ситуации, потому что оно мое, но есть наметки», — рассказал певец корреспондентам передачи «Ты не поверишь!» (НТВ).

Добавим, что сейчас сыну Стаса три года. Так как артист живет в одном доме с Натальей, но в разных подъездах, то при любой возможности он навещает своего сына. Недавно певец настоял на том, чтобы мальчика коротко подстригли, так как длинные волосы, по его мнению, его сын не должен носить. Со своей женой снова сходиться он не собирается, но и разведется с ней артист, вероятно, лишь когда снова соберется жениться.

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