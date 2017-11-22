Полина Гагарина побрилась налысо и снялась для обложки SNC

Полина Гагарина вызвала шок у полонников. Певица опубликовала в Instagram фото нового выпуска журнала SNC со своим изображением. На снимке певица предстала с бритой головой!

Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine Это было смело, быстро и очень красиво - поделилась явно довольная результатом Полина.

Пораженные поклонники теперь гадают, действительно ли Гагарина побрилась наголо ради съемки, это фотошоп или же это «лысый» парик?

Еще несколько дней назад артистка демонстрировала прежний образ на премии журнала OK!, однако некоторые поклонники убеждены, что Полина все же распрощалась с волосами и на то у нее была веская причина:

«Зачем так себя уродовать, видно что-то случилось раз на такое решилась», «Надеюсь, Поля не больна. Пугающее фото», «Не похоже на парик, но что заставило? Страшно подумать». Гагарина пока не комментирует преображение.

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