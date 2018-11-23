10 знаменитостей, похоронивших своих детей

Когда детям приходится хоронить родителей - это страшно, но закономерно. А вот обратное событие выглядит противоестественным. Сложно представить большее горе в жизни человека, нежели смерть его ребенка.

В этом материале мы расскажем о знаменитостях, которым довелось пережить смерть потомков. Вот как это событие сказалось на их жизни.

Эрик Клэптон

В 1991 году сын легендарного музыканта Конор трагически погиб вследствие падения из окна квартиры, которая находилась на 53-м этаже небоскреба. Долгое время мужчина не мог смириться с утратой сына. На некоторое время он прекратил профессиональную деятельность. Погибшему ребенку была посвящена песня «Слезы в раю».



Владимир Кузьмин

Музыканту довелось пережить двойную потерю. Его дочь Елизавету убили в 2002 году, а сын Степан трагически погиб в 2009-м. После того как в квартире начался пожар, парень, опасаясь огня, пытался перебраться к соседям, но свалился вниз из окна 18-го этажа.

Джон Траволта

16-летний сын Траволты Джетт умер в 2009 году. Причиной смерти стал приступ эпилепсии, вызванный синдромом Кавасаки. Парня нашли на полу ванной комнаты в доме актера на Багамских островах.

Ирина Безрукова

Сын Ирины Безруковой и ее бывшего супруга актера Игоря Ливанова скончался из-за несчастного случая в возрасте 25 лет. Из-за болезни у парня поднялась температура. В этот момент он пошел в ванную, где упал в обморок и ударился головой.

Сильвестр Сталлоне

Всемирно известный актер лишился сына в 2012 году. По мнению врачей причиной смерти 36-летнего Сэйджа был сердечный приступ, который, возможно, стал следствием передозировки лекарственными препаратами.

Киану Ривз

Один из самых скромных и отстраненных актеров Голливуда. И на то есть причины… В 1999 году у подруги Ривза актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвая девочка, которой они вместе с Киану уже подобрали имя, Ава Арчер. Через полтора года в автокатастрофе погибает и Сайм…

Дмитрий Певцов

Горе пришло в семью актера в 2012 году. Его сын от первого брака Даниил погиб в возрасте 22 лет. Парень посетил вечеринку по случаю встречи с одноклассниками. Когда он вышел на балкон покурить, у него, скорее всего, закружилась голова. Даниил упал вниз. Медики боролись за его жизнь, но несколько проведенных операций не дали результата.



Майк Тайсон

Великий чемпион был сломлен горем в 2009 году. Его 4-летнюю дочь Эксодус нашел без сознания старший сын боксера. Вокруг ее шеи обвился шнур, прикрепленный к беговой дорожке.

Девочку доставили в больницу города Финикс, где врачи пришли к выводу, что не смогут спасти ей жизнь. Медики отключили аппараты жизнеобеспечения, и Эксодус умерла на руках у отца.

Роман Жуков

Дочь кумира 90-х умерла из-за трагической случайности в 2012 году. Когда малышка играла на детской площадке, за ней присматривала бабушка. Внезапно девочку по голове ударили качели…

С открытой черепно-мозговой травмой малышку доставили в больницу, но спасти жизнь Вики врачам так и не удалось. Родители девочки в это время были в Австралии.



Анна Николь Смит

20-летний Дэниэл умер от передозировки лекарственными препаратами в сентябре 2006 года. Мать пережила сына на полгода и скончалась из-за передозировки антидепрессантами.

Приходится констатировать, что подобные потери — это часть нашей жизни. В любом случае главное — никогда не опускать руки и находить желание жить дальше.



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