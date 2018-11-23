10 знаменитостей, похоронивших своих детей

23.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Когда детям приходится хоронить родителей - это страшно, но закономерно. А вот обратное событие выглядит противоестественным. Сложно представить большее горе в жизни человека, нежели смерть его ребенка.

В этом материале мы расскажем о знаменитостях, которым довелось пережить смерть потомков. Вот как это событие сказалось на их жизни.

Эрик Клэптон
10 знаменитостей, похоронивших своих детейВ 1991 году сын легендарного музыканта Конор трагически погиб вследствие падения из окна квартиры, которая находилась на 53-м этаже небоскреба. Долгое время мужчина не мог смириться с утратой сына. На некоторое время он прекратил профессиональную деятельность. Погибшему ребенку была посвящена песня «Слезы в раю».


Владимир Кузьмин
10 знаменитостей, похоронивших своих детейМузыканту довелось пережить двойную потерю. Его дочь Елизавету убили в 2002 году, а сын Степан трагически погиб в 2009-м. После того как в квартире начался пожар, парень, опасаясь огня, пытался перебраться к соседям, но свалился вниз из окна 18-го этажа.

Джон Траволта
10 знаменитостей, похоронивших своих детей16-летний сын Траволты Джетт умер в 2009 году. Причиной смерти стал приступ эпилепсии, вызванный синдромом Кавасаки. Парня нашли на полу ванной комнаты в доме актера на Багамских островах.

Ирина Безрукова
10 знаменитостей, похоронивших своих детейСын Ирины Безруковой и ее бывшего супруга актера Игоря Ливанова скончался из-за несчастного случая в возрасте 25 лет. Из-за болезни у парня поднялась температура. В этот момент он пошел в ванную, где упал в обморок и ударился головой.

Сильвестр Сталлоне
10 знаменитостей, похоронивших своих детейВсемирно известный актер лишился сына в 2012 году. По мнению врачей причиной смерти 36-летнего Сэйджа был сердечный приступ, который, возможно, стал следствием передозировки лекарственными препаратами.

Киану Ривз
10 знаменитостей, похоронивших своих детейОдин из самых скромных и отстраненных актеров Голливуда. И на то есть причины… В 1999 году у подруги Ривза актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвая девочка, которой они вместе с Киану уже подобрали имя, Ава Арчер. Через полтора года в автокатастрофе погибает и Сайм…

Дмитрий Певцов
10 знаменитостей, похоронивших своих детейГоре пришло в семью актера в 2012 году. Его сын от первого брака Даниил погиб в возрасте 22 лет. Парень посетил вечеринку по случаю встречи с одноклассниками. Когда он вышел на балкон покурить, у него, скорее всего, закружилась голова. Даниил упал вниз. Медики боролись за его жизнь, но несколько проведенных операций не дали результата.

Майк Тайсон
10 знаменитостей, похоронивших своих детейВеликий чемпион был сломлен горем в 2009 году. Его 4-летнюю дочь Эксодус нашел без сознания старший сын боксера. Вокруг ее шеи обвился шнур, прикрепленный к беговой дорожке.

Девочку доставили в больницу города Финикс, где врачи пришли к выводу, что не смогут спасти ей жизнь. Медики отключили аппараты жизнеобеспечения, и Эксодус умерла на руках у отца.

Роман Жуков
10 знаменитостей, похоронивших своих детейДочь кумира 90-х умерла из-за трагической случайности в 2012 году. Когда малышка играла на детской площадке, за ней присматривала бабушка. Внезапно девочку по голове ударили качели…

С открытой черепно-мозговой травмой малышку доставили в больницу, но спасти жизнь Вики врачам так и не удалось. Родители девочки в это время были в Австралии.

Анна Николь Смит
10 знаменитостей, похоронивших своих детей20-летний Дэниэл умер от передозировки лекарственными препаратами в сентябре 2006 года. Мать пережила сына на полгода и скончалась из-за передозировки антидепрессантами.

Приходится констатировать, что подобные потери — это часть нашей жизни. В любом случае главное — никогда не опускать руки и находить желание жить дальше.

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