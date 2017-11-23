Андрей Макаревич отказался комментировать смерть Хворостовского

Лидер "Машины времени" дал неоднозначную реакцию на вопрос журналистов о том, как бы он мог прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского. Печальная новость о кончине артиста пришла сегодня утром из Лондона.

22 ноября в одной из лондонских клиник на 56-м году жизни скончался Дмитрий Хворостовский. 2,5 года он боролся с раком головного мозга, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Уже несколько часов в соцсети Instagram коллеги и друзья оперного певца выкладывают памятные фотографии с ним и высказывают соболезнования его семье. Журналисты связались с Андреем Макаревичем с просьбой прокомментировать случившееся, однако данный вопрос только вывел лидера группы «Машина времени» из себя. О неприятном инциденте он рассказал на своей странице в Facebook.

«Знаете, откуда возникает желание убить? Звонок – Андрей Вадимович, это национальная служба новостей. Сегодня умер Хворостовский. Ваши комментарии? Ну какие, ****, комментарии? Умер человек!» – выругался Макаревич. Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение артиста. Многие решили, что музыкант повел себя некорректно.

«А ведь можно было бы сказать слова уважения покойному, передать соболезнование близким», — написал один из фолловеров. К слову, редакция Русской службы новостей, которая опубликовала на сайте полную запись разговора с Макаревичем, назвала поведение Андрея Вадимовича хамством.

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