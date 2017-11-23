Хворостовский сгорел через 2 года после смерти брошенной им супруги

22 ноября не стало известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Артист скончался после тяжелой борьбы с раком.

По сообщениям близких прославленного баритона, он расставался с жизнью в муках. Так, композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что он звонил исполнителю за несколько дней до его кончины. Как поведал друг Хворостовского, тот едва мог разговаривать – болезнь забрала у певца его знаменитый на весь мир голос. "Если ты умираешь в полном сознании, это же ужасно", – заявил Крутой.

У Хворостовского остались четверо детей. Двое старших – от первого брака. Бывшая жена Дмитрия умерла после мучительной болезни два года назад, 31 декабря 2015 года. Светлана Хворостовская, экс-балерина Красноярского театра, сгорела буквально за несколько недель. У нее диагностировали менингит, но она недостаточно серьезно отнеслась к болезни.

Со временем воспаление перешло в заражение крови – сепсис, который сгубил 56-летнюю женщину. Незадолго до смерти она в первый и последний раз с момента развода поговорила с Дмитрием, когда узнала о его страшном диагнозе.

Светлана вышла замуж за певца в 1991 году. Хворостовский сделал ей предложение после четырех лет знакомства. Это был первый брак для знаменитого певца. Будущие супруги познакомились за кулисами Красноярского театра оперы и балета, где Светлана выступала как артистка кордебалета, а Дмитрий начинал свой путь к мировой славе.

Любовь певца была настолько сильна, что его не смутило наличие у своей избранницы дочери от первого брака. Хворостовский усыновил ребенка, а через пять лет после свадьбы Светлана подарила мужу двойняшек Александру и Даниила.

Они разошлись в 1999 году. По словам друга певца, причиной разрыва стала измена Светланы. После развода бывшие супруги общались только через адвокатов. Семь лет назад мать детей Хворостовского через суд добилась от певца увеличения алиментов. Он должен был выплачивать бывшей супруге более 17 миллионов рублей в год.

Дмитрий тяжело переживал развод. У него началась депрессия и запои. Хворостовский не раз говорил, что угроза петь не на оперной сцене, а разве что за заставленным бутылками столом была реальной. Именно тогда у него начались первые проблемы с работой мозга: баритон признавался, что у него появлялись провалы в памяти.

Dni.Ru. отметили, что в смертях Хворостовских есть что-то общее. Оба были незаурядными личностями – оперный певец и балерина, познакомившиеся за кулисами театра. Оба скончались после страшных болезней с разницей почти два года. Оба сильно страдали перед смертью. Может быть, Светлана Хворостовская призвала мужа к себе?



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