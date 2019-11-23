Эдвард Нортон поведал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо

23.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Эдвард Нортон поведал, как спас жизнь Леонардо Ди КаприоАмериканский актер Эдвард Нортон во время программы Джонатана Росса рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма на Галапагосских островах в 2010 году. Об этом сообщает Mirror.

"Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детства сходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он последовал за ними, чтобы снять их, — вспоминал актер. — Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более, что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз — это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончится кислород, и это почти произошло".
Несколько лет назад режиссер Фишер Стивенс упоминал об этом случае, только преподнес его более драматично. Он рассказал, что у Ди Каприо произошла утечка кислорода, из-за чего он потерял сознание и остался жив благодаря его другу.

"В этой истории есть доля правды, но ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает", — объяснил Нортон.

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