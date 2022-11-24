Оспу обезьян могут переименовать

Russf Ноя 24, 2022 Интересное

Представители ВОЗ сообщили о том, что оспу обезьян могут переименовать. Новое название заболевания МРОХ. Отмечается, что на изменении названия настаивает администрация президента США. Власти Америки заявили, что в противном случае они будут действовать в одностороннем порядке.

В настоящее время случаи заражения зафиксированы в 109 странах мира. Заболевание проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, а также появлением экзантемы. В Роспотребнадзоре сообщили, что принимаются соответствующие меры по купированию завоза возбудителя на территорию РФ.

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