9 знаменитостей, которые видели НЛО

Мы со скептицизмом относимся к рассказам о пришельцах и НЛО. Но как быть, когда о своем опыте общения с инопланетными цивилизациями говорят знаменитости?

Представляем вам звезд, которые встречались с НЛО.

Джон Леннон

Легендарный основатель The Beatles однажды смог во всех подробностях разглядеть корабль инопланетян, пролетавший над Манхэттеном. На тот момент Джон в очередной раз рассорился с супругой с взрывным характером Йоко Оно и привел в свой пентхаус новую пассию. Выйдя на балкон с девушкой, он и заметил НЛО, зависший прямо над его домом!

Леннон перепугался, позвонил в полицию и позвал к себе домой толпы журналистов. Оказывается, этот же объект в тот день видели многие жители Нью-Йорка. Более того, сплетники утверждают, что незадолго до смерти певца навестили инопланетные существа, подарив ему нечто яйцевидной формы. Якобы при этой встрече присутствовала и жена Леннона, но она всегда резко обрывает любые разговоры на эту тему.



Мик Джаггер

Вокалисту Rolling Stones Мику Джаггеру инопланетные явления встречались не единожды. Сам Мик не против поделиться своим опытом с журналистами. Но, по словам музыканта, наибольшее впечатление на него произвело всего два эпизода. Однажды он увидел НЛО на музыкальном фестивале «Гластонбери», а второй раз это произошло в 1969 году во время печально известного концерта группы, ознаменовавшегося масштабными выяснениями отношений среди фанатов с применением силы.

Впрочем, Мик даже утверждает, что инопланетные гости вживили ему некий чип. Процесса операции по внедрению инородного механизма он не помнит, но вот свое пробуждение в обновленном теле прекрасно запомнил.

Дэвид Боуи

Загадочный музыкант всем своим творчеством весьма явственно намекал на знакомство с «другим» миром. Говорят, еще в детстве Боуи частенько видел пришельцев. Сам же он рассказывал, что ему довелось побывать в месте, где ремонтируют корабли инопланетян!

А однажды певец даже заявил, что ему больше по душе передвигаться на летающей тарелке, нежели на будничном самолете.

Мохаммед Али

Легендарный боксер, которого не стало летом прошлого года, рассказывал, что видел НЛО ни много ни мало, а ровно 16 раз. Непобедимый Мохаммед даже заявлял, что если рано утром посмотреть на небо, то можно увидеть, как они играют в салочки.

Элвис Пресли

«Короля рок-н-ролла» тоже неотступно преследовали пришельцы. Странный голубой свет наблюдался на небе в момент рождения Элвиса, как утверждал его отец, а позднее этот же свет сопровождал его повсюду.

Говорят, восьмилетнему мальчику явились пришельцы и показали фильм с его будущим: он стоял на сцене в белом комбинезоне. Пресли интересовался космическим миром: в его библиотеке было более 350 книг на эту тему. Впрочем, менеджер музыканта в один прекрасный момент сжег это собрание, дабы его подопечный сосредоточился исключительно на музыке.

Находятся даже свидетели очередного НЛО, появившегося в небе во время похорон певца. Самые отчаянные и вовсе утверждают, что сам Элвис и был космическим путешественником.

Робби Уильямс

Однажды Робби участвовал в проекте об инопланетных явлениях: вместе с журналистом Джоном Ронсоном он отправился в пустыни Невады в поисках таких встреч. Сам же певец признался в интервью, что у него было как минимум три космических контакта: первый случился в далеком детстве, следующий произошел, когда он жил в Беверли-Хиллз, а в третий раз инопланетяне навестили его студию, где он только что закончил запись песни о них самих.



Лайма Вайкуле

По собственному признанию Лаймы Вайкуле, она верит в существование еще одного мира с детства. Звезда считает, что такое случается с людьми в весьма важные моменты жизни, заставляя по‑новому взглянуть на происходящее.

Певица выступала в Юрмале со своей музыкальной группой, когда в небе появилось нечто странное: большой светящийся объект, который постоянно перемещался. Все музыканты увидели это явление и поспешили сделать фото. Позднее снимки прошли экспертизу в Германии, был вынесен вердикт: фото — подлинные!



Алла Пугачева

Примадонна тоже как-то раз видела инопланетную тарелку: во время концерта на открытом стадионе в Ижевске Алла Борисовна внезапно заметила это нечто, висящее прямо над ней в небе. Певица решила, что жители дальних планет наблюдают за ней, и постаралась выступить на пределе своих сил и талантов, показав себя во всей красе, пишет cosmo.ru.

Марина Хлебникова

Сейчас уже мало кто увлечен творчеством певицы Марины Хлебниковой, но вот она, видимо, рассчитывала на популярность не только на этой планете. Исполнительница застраховалась на миллион долларов от встречи с пришельцами! Правда, эта сумма подлежит выплате только в том случае, если ей будет нанесен какой-либо ущерб, не включая моральный.



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