9 знаменитостей, которые видели НЛО

24.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мы со скептицизмом относимся к рассказам о пришельцах и НЛО. Но как быть, когда о своем опыте общения с инопланетными цивилизациями говорят знаменитости?

Представляем вам звезд, которые встречались с НЛО.

Джон Леннон
9 знаменитостей, которые видели НЛОЛегендарный основатель The Beatles однажды смог во всех подробностях разглядеть корабль инопланетян, пролетавший над Манхэттеном. На тот момент Джон в очередной раз рассорился с супругой с взрывным характером Йоко Оно и привел в свой пентхаус новую пассию. Выйдя на балкон с девушкой, он и заметил НЛО, зависший прямо над его домом!

Леннон перепугался, позвонил в полицию и позвал к себе домой толпы журналистов. Оказывается, этот же объект в тот день видели многие жители Нью-Йорка. Более того, сплетники утверждают, что незадолго до смерти певца навестили инопланетные существа, подарив ему нечто яйцевидной формы. Якобы при этой встрече присутствовала и жена Леннона, но она всегда резко обрывает любые разговоры на эту тему.

Мик Джаггер
9 знаменитостей, которые видели НЛОВокалисту Rolling Stones Мику Джаггеру инопланетные явления встречались не единожды. Сам Мик не против поделиться своим опытом с журналистами. Но, по словам музыканта, наибольшее впечатление на него произвело всего два эпизода. Однажды он увидел НЛО на музыкальном фестивале «Гластонбери», а второй раз это произошло в 1969 году во время печально известного концерта группы, ознаменовавшегося масштабными выяснениями отношений среди фанатов с применением силы.

Впрочем, Мик даже утверждает, что инопланетные гости вживили ему некий чип. Процесса операции по внедрению инородного механизма он не помнит, но вот свое пробуждение в обновленном теле прекрасно запомнил.

Дэвид Боуи
9 знаменитостей, которые видели НЛОЗагадочный музыкант всем своим творчеством весьма явственно намекал на знакомство с «другим» миром. Говорят, еще в детстве Боуи частенько видел пришельцев. Сам же он рассказывал, что ему довелось побывать в месте, где ремонтируют корабли инопланетян!

А однажды певец даже заявил, что ему больше по душе передвигаться на летающей тарелке, нежели на будничном самолете.

Мохаммед Али
9 знаменитостей, которые видели НЛОЛегендарный боксер, которого не стало летом прошлого года, рассказывал, что видел НЛО ни много ни мало, а ровно 16 раз. Непобедимый Мохаммед даже заявлял, что если рано утром посмотреть на небо, то можно увидеть, как они играют в салочки.

Элвис Пресли
9 знаменитостей, которые видели НЛО«Короля рок-н-ролла» тоже неотступно преследовали пришельцы. Странный голубой свет наблюдался на небе в момент рождения Элвиса, как утверждал его отец, а позднее этот же свет сопровождал его повсюду.

Говорят, восьмилетнему мальчику явились пришельцы и показали фильм с его будущим: он стоял на сцене в белом комбинезоне. Пресли интересовался космическим миром: в его библиотеке было более 350 книг на эту тему. Впрочем, менеджер музыканта в один прекрасный момент сжег это собрание, дабы его подопечный сосредоточился исключительно на музыке.

Находятся даже свидетели очередного НЛО, появившегося в небе во время похорон певца. Самые отчаянные и вовсе утверждают, что сам Элвис и был космическим путешественником.

Робби Уильямс
9 знаменитостей, которые видели НЛООднажды Робби участвовал в проекте об инопланетных явлениях: вместе с журналистом Джоном Ронсоном он отправился в пустыни Невады в поисках таких встреч. Сам же певец признался в интервью, что у него было как минимум три космических контакта: первый случился в далеком детстве, следующий произошел, когда он жил в Беверли-Хиллз, а в третий раз инопланетяне навестили его студию, где он только что закончил запись песни о них самих.

Лайма Вайкуле
9 знаменитостей, которые видели НЛОПо собственному признанию Лаймы Вайкуле, она верит в существование еще одного мира с детства. Звезда считает, что такое случается с людьми в весьма важные моменты жизни, заставляя по‑новому взглянуть на происходящее.

Певица выступала в Юрмале со своей музыкальной группой, когда в небе появилось нечто странное: большой светящийся объект, который постоянно перемещался. Все музыканты увидели это явление и поспешили сделать фото. Позднее снимки прошли экспертизу в Германии, был вынесен вердикт: фото — подлинные!

Алла Пугачева
9 знаменитостей, которые видели НЛОПримадонна тоже как-то раз видела инопланетную тарелку: во время концерта на открытом стадионе в Ижевске Алла Борисовна внезапно заметила это нечто, висящее прямо над ней в небе. Певица решила, что жители дальних планет наблюдают за ней, и постаралась выступить на пределе своих сил и талантов, показав себя во всей красе, пишет cosmo.ru.

Марина Хлебникова
9 знаменитостей, которые видели НЛОСейчас уже мало кто увлечен творчеством певицы Марины Хлебниковой, но вот она, видимо, рассчитывала на популярность не только на этой планете. Исполнительница застраховалась на миллион долларов от встречи с пришельцами! Правда, эта сумма подлежит выплате только в том случае, если ей будет нанесен какой-либо ущерб, не включая моральный.

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