Алибасов не считает политические мотивы существенными для нападок на Ротару



На первом месте в личности любого человека стоит талант, если человек талантлив, то все, чем он себя генерирует культурно, экономически и политически, отходит на второй план. Об этом заявил продюсер Бари Алибасов, комментируя скандальное возвращение украинской певицы Софии Ротару в Россию.

«Не вижу никакой связи между тем, что исполнитель где-то что-то сказал, и тем, с чем он выступает на сцене», — прокомментировал Kp.Ru Алибасов тот факт, что Ротару сегодня некоторые припоминают ее ранее озвученные антироссийские заявления.

Он ответил, что как продюсер без сомнений пригласил бы артистку с концертами в страну. Алибасов заявил, что в их с Ротару жизни был период, когда они всерьез задумывались о женитьбе.

Продюсер уверен в таланте украинской звезды и считает, что в сложившейся ситуации следует сконцентрироваться именно на нем, а не на том, что она когда-то говорила. Алибасов не считает политические мотивы существенными для нападок на артистку.

«Есть певец, есть танцор, есть актер. При чем тут то, что он думает… Главное — его талант. Это касается любой профессии — либо человек талантлив, либо человек бездарен. А в какой среде он живет и что там внутри себя генерирует — культурно, экономически, политически — это дело второе», — выразил мнение Алибасов.

На вопрос о том, хотел бы он встретиться с давней подругой в Москве, продюсер ответил утвердительно.

«Я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Почему надо делить людей? У нас же одна история — у России, Украины. У нас вообще такая маленькая планета, просто крошка. Ну, кто-то кашлянул — и отлетела какая-то какашка. В рамках Вселенной — это ноль», — резюмировал представитель шоу-бизнеса.

Напомним, скандал вокруг Ротару начался в середине ноября, когда стало известно, что певица приняла решение вернуться на новогодние заработки в Россию. Сообщалось, что украинская звезда планирует выступить на фестивалях «Легенды ретро FM» и «Песня года».

Ранее фактически бессменная ведуща «Песни года» Ангелина Вовк сказала, что не одобряет возвращение певицы. Знаменитый диктор удивилась, как при плохом отношении к России Ротару собралась ехать в нее с концертами. Ведущая предположила, что сделать это исполнительнице позволяет отсутствие совести, и заявила, что не пойдет на ее концерт.



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