Даша Букина из «Счастливы вместе» поведала о своем бесплодии



Актриса Наталья Бочкарева в передаче «Судьба человека» призналась, что забеременела во время съемок сериала «Счастливы вместе» после 5 лет жизни с диагнозом «бесплодие». Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия 1» в пятницу, 23 ноября.

«Когда я столкнулась с этим, я поначалу лечилась, куча потраченных денег, куча всевозможных уколов. Потом все это затягивалось, затягивалось. Дошло до того, что я не могла без слез смотреть по телевизору какую-нибудь рекламу памперсов. Я видела какого-то малыша по телевизору, который бегает и прыгает — я выключала телевизор», — призналась Бочкарева.

«Я уже перестала лечиться к тому времени, пять лет лечиться — сколько можно? С кошками, с собаками жила и к Матронушке (Матрона Московская, святая Русской православной церкви — прим. «Ленты.ру») ходила. И работала, снималась. И вот, видимо, меня услышали. Когда я узнала в разгар съемок — я только подписала контракт — о том, что я в положении, я пришла к продюсеру, Тимуру Вайнштейну, говорю: "Я понимаю, что я нарушаю все договоры, понимаю, что я не должна быть в положении и пойму, если меня уберут из сериала и найдут другую актрису. Но я буду рожать точно". На что он сказал: "Не переживай, рожай, что-нибудь придумаем". И такие пошли придумки, я вам хочу сказать! То меня подушками закладывали, то, если мы стоим, детей ставили на первый план и локти выставляли, чтобы перекрыть мой живот», — вспоминает актриса.

Ситком «Счастливы вместе» выходил на телеканале «ТНТ» с 2006-го по 2013 год. Бочкарева исполнила в сериале роль Даши, матери семейства Букиных.



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