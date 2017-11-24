Душераздирающая исповедь жены Марьянова

Сегодня, 23 ноября, прошло 40 дней со дня кончины Дмитрия Марьянова. В связи с печальной датой его вдова Ксения Бик написала душераздирающее послание артисту.

Трогательную публикацию оставила Ксения Бик на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Вдове очень тяжело, ведь каждый сантиметр в доме напоминает о любимом муже.

"Мой любимый, единственный мальчик...мысль о том, что ты на долгих гастролях, спасала первые две недели. А потом перестала "работать". Глубину ужаса невозможно передать словами. Дома каждый сантиметр пропитан... каждый предмет: от вещей до конфет. Кто поймет эту странность: берешь конфету, которая одиноко лежала на полочке, и мысль, как лезвие: "Димка привез из Ростова...". И даже фантик прилипает к ладони. Кусочек за кусочком уходит в никуда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) – написала Ксения.

Далее женщина высказалась о шумихе, которую породила внезапная смерть Марьянова. Бик дала понять, что относится к разговорам крайне негативно и болезненно. И Дмитрий не может ее защитить.

"Тебя нет. Ты не можешь успокоить меня, обнять, заткнуть грязными тряпками эти глотки, "расстрелять" всех и каждого, кто считает себя в праве "смело и отважно" пинать мое мертвое изнутри тело. Но это все пыль, родненький", – констатировала Бик.

В порыве эмоций Ксения накинулась на Бога с дерзкими словами. "Богу не удалось и не удастся нас разбить так просто! Какой-то там.....смертью. Но, надо признать, что изощренно он нас... Так сказать, с божественной изобретательностью! Браво тебе, бог! Что?? не смог нас на земле разорвать, да? Бытом, бабами, болезнями, слухами, бедностью, невостребованностью, сплетнями...НЕ СМОГ! Мы никого не боялись! Ничего не боялись! А знаешь почему, бог? Потому, что МЫ БЫЛИ ДРУГ У ДРУГА. А теперь.... ты не убил эту любовь, а увековечил! Вдолбил намертво в земную твердь. Ты сам себе судья, бог...." – обратилась к Всевышнему вдова.

Ксения призналась, что в горе ее посещали мысли о самоубийстве, но она их отвергла, посчитав трусостью, а также задумалась о родных, которые этого не перенесут. В итоге Бик объявила войну собственной жизни, где, по ее словам, нет и больше не будет любви.

"Любимый мой, слышишь! Я ДЕРЖУ СТРОЙ! Так больно потому, что та Я – умирает. И будет новая Я. Приспособленная, так сказать. Универсальный боец, лишенный страха и боли. Я знаю, как тебе тяжело сейчас наблюдать мои пытки. Как будто из клетки в Темные Века", – сообщила Ксения.

Вдова заявила, что "умирает медленно". "Не издам звука! Как самурай, родненький. Ты будешь мной гордиться, как всегда, Димка! Надо переписать свою Книгу Бытия, где главным была ЛЮБОВЬ. Я разорву себе грудь, и растопчу все, что умеет болеть; выцарапаю из своих костей это желание-жить ради Любви; я отфильтрую каждую клеточку, которая помнит о Любви. И напишу новую Книгу. В которой главное слово будет другим. И другие заповеди и смертные грехи. Ибо все, что могло быть связано с прежней мной – ушло вместе с тобой", – завершила свое душераздирающее послание Бик.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.



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