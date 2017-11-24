Андрей Малахов назвал сына именем великого князя

Несколько дней назад Андрей Малахов организовал голосование за имя для своего новорожденного сына.

На прошлой неделе, 16 ноября, Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева впервые стали родителями. В столичном госпитале «Лапино» у пары родился сын.

Буквально через несколько дней после рождения малыша в эфире программы «Прямой эфир» Малахов устроил голосование за имя наследника. Зрители выбирали между Александром и Николаем. В итоге большинство голосов было отдано за имя Александр. Наталья и Андрей окончательно приняли решение назвать сына именем великого князя, принимавшего участие в Ледовом побоище, сообщает «СтарХит».

Также в программе Наталья Шкулева поблагодарила всех за поздравления. «Спасибо большое всем за поддержку и поздравления. Мы уже дома, чувствуем себя хорошо. У нас родился настоящий богатырь, уже сейчас я чувствую, как он крепко держит меня за руку», — рассказала супруга Андрея в прямом эфире.

Спустя неделю после родов Наталья уже впервые вышла в свет. Она посетила день рождения российского журналиста Константина Ремчукова. Она появилась на публике в элегантном черном платье. Новоиспеченная мама выглядит уставшей, но очень счастливой.

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