Мария Захарова обратилась к ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала обращение к ООН. В своем выступлении она призывает представителей ООН быть беспристрастными. Речь идет об оценках, которые ООН дает тем или иным событиям. Захарова подчеркнула, что организации стоит определиться со своей позицией.

В том случае, если ООН выступает против всего плохого, то ей не следует оставаться в стороне, когда дело касается ущемления прав российских солдат. По словам Захаровой, представители ООН должны в первую очередь руководствоваться объективным взглядом на события, происходящие в мире.

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