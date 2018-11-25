Продюсер Разин поведал, кто виновен в кончине музыканта Осина



Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поведал, кто виновен в смерти известного музыканта Евгения Осина. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Наталья Штурм виновна в смерти Осина, заявил продюсер. По его словам, близкая подруга Осина ради пиара и денег обнародовала кадры, где она его споила и отравила каким-то веществом, это и «подкосило» артиста.

«На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — написал Разин.

Разин отметил, что он выполнил обещание и похоронил певца как народного артиста на Троекуровском кладбище, сообщило «Утро.ру».

Напомним, Осин скончался на 55-м году жизни 17 ноября. Проводить артиста в последний путь пришли родные и близкие, друзья, коллеги и поклонники. Музыкант похоронен на Троекуровском кладбище.



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