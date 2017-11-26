Дочь Александра Абдулова растет его точной копией. Фото 

Единственная кровная дочь легендарного актера, которая появилась на свет всего лишь за 9 месяцев до его ухода, все больше становится на него похожей. Это подтверждает и новая фотография, которую мама девочки опубликовала в соцсети Facebook.

Александр Абдулов скончался в январе 2008 года, у него была четвертая (неизлечимая) стадия рака легкого. За девять месяцев до столь трагического события последняя любовь и супруга актера Юлия родила ему дочь Евгению. Как рассказывала вдова актера в интервью порталу Teleprogramma.pro, девочка растет невероятно разносторонней и любознательной личностью. Сегодня на странице мамы девочки в Facebook появилась новая фотография Жени. В комментариях к публикации большинство пользователей сошлось во мнении, что, если раньше дочь Абдулова была больше похожа на свою маму, то теперь она выглядит копией своего знаменитого отца.

По словам вдовы Александра Гаврииловича, Женя действительно похожа на известного актера не только внешне, но и по характеру. «Женька так похожа на Сашу! Во-первых, внешне — если посмотреть фотографии Саши и Жени — сразу видно, чья это дочь. В Жене есть хороший абдуловский потенциал. Она не может усидеть на месте, как и Саша. Женечка все время в движении: снимает короткие фильмы-сюжеты для своего видео-канала, придумывает какие-то истории, рассказывает их, общается и легко находит общий язык с людьми, — признавалась Юлия Абдулова в интервью нашему порталу.



Добавим, что поразительное внешнее сходство есть и у внука Андрея Миронова. Андрей Удалов, и правда, очень похож не только на свою маму Марию Миронову, но и на легендарного деда. Пользователи соцсетей считают, что с такой внешностью и наверняка талантом его ждет большое будущее, как впрочем и дочь Александра Абдулова. Несмотря на юный возраст, девочка ведет свой видеоблог и снимается в кино.

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