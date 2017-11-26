Сильно похудевший Данила Козловский спровоцировал разговоры о болезни. Фото

Может, конечно, быть, что актер похудел специально для какой-то роли, но его поклонники встревожены и советуют срочно показаться врачам.

Будучи одним из самых востребованных и популярных российских актеров Данила Козловский часто снимается в кино и играет в театре. Разумеется, для разных ролей необходимы разные образы. Знаменитостям нередко приходится идти на жертвы: резко набирать или сбрасывать вес, стричься налысо, примирять причудливые костюмы и многое другое. Данила Козловский — не исключение. Вполне возможно, что актер довольно сильно похудел, что заметно по его последнему фото, опубликованному в микроблоге, ради очередной роли, однако пользователи соцсети Instagram считают, что Козловскому нужно срочно показаться врачу, так как выглядит он довольно болезненно. «Что-то вид очень уставший», «Данила, надо беречь себя!», «Данила, ты сильно похудел», «Вас прям не узнать», — прокомментировали фанаты.

Отметим, что бдительные поклонники беспокоятся и за некоторых других отечественных знаменитостей. Так, недавно болезненной худобой напугал Маким Матвеев, который намеренно экстремально худел ради роли в спектакле. Переживали фанаты и за здоровье Димы Билана. Как оказалось, певец страдал тяжелой формой гастрита, из-за которой не мог нормально питаться. «У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал – и морально, и физически. И это взаимосвязано. Я ведь очень восприимчивый человек, рефлексирующий», — говорил наставник «Голоса» о своем состоянии в одном из интервью.

Milan. November, 2018 #herview Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) Ноя 23 2017 в 3:33 PST

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