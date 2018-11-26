Сестра бывшего супруга Ирины Аллегровой обвинила звезду в его погибели



Сестра Игоря Капусты обвиняет Ирину Аллегрову в черствости и жестоком обращении. По мнению родственников, именно популярная певица испортила жизнь своему избраннику, а после расставания с ним начала распускать нелицеприятные слухи.

15 мая 2018 года из жизни ушел венчанный муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста. История любви певицы и танцора была настолько яркой, что внезапный разрыв буквально шокировал поклонников. Расставшись с избранником, артистка больше никогда не выходила с ним на связь, и даже после смерти Капусты не стала помогать с организацией похорон.

И вот с момента трагедии прошло уже полгода. Однако родственники Игоря до сих пор не могут смириться с его уходом. По мнению сестры Капусты, в кончине ее брата виновата исключительно Аллегрова, которая разбила ему сердце и лишила карьеры.

«Я считаю, что Игоря сгубила Аллегрова. Хотя начиналось у них все красиво: вместе работали, вместе отдыхали. Вдвоем они часто путешествовали — ездили по Европе. Тогда им никто не мешал, они были действительно счастливы! Игорь поверил в ее любовь и сам влюбился. У него был возраст, когда хотелось настоящей любви. А уж как она его добивалась, знают все. Потом, Ира очень нравилась маме, которую Игорь безумно любил. Все стало рушиться, когда ради Аллегровой Игорь, молодой красивый мужик, пожертвовал своей профессией. Он ушел из балета, чтобы построить дом, в котором она живет до сих пор. У самой Аллегровой тогда начался другой период — она зарабатывала деньги. Появились новые друзья, знакомые. Игорь мне рассказывал, что они даже вдвоем редко бывали», — рассказала Галина Капуста.

После очередной серьезной ссоры Ирина и Игорь расстались. Бывшего танцора в буквальном смысле выгнали из дома, из-за чего он был вынужден начать жизнь с нуля. Он вернулся в родной город, стал заниматься бизнесом, а после даже отсидел в тюрьме за перевозку запрещенных веществ.

Тюремное заключение обернулось серьезными проблемами со здоровьем, и в результате, уже через год после освобождения Игорь скончался от воспаления легких. Однако Ирина Аллегрова, по словам сестры бывшего танцора, никак не отреагировала на печальные новости. Похороны Игоря Капусты были скромными, а организовывали их немногочисленные друзья мужчины.

«Я никогда бы не унизилась, чтобы просить у нее деньги. Друзья и мы с его возлюбленной Наташей справились сами. Любовь — либо она есть, и это навсегда, либо ее никогда не было, а была забава, которой попользовались и убрали, некрасиво и жестоко. Наследства как такового нет: Игорь сам не успел ничего купить. Только начинал бизнес — брал своего сыночка, с которым тут же все разваливалось. Он и машины все у Игоря забрал. Когда брат вышел из тюрьмы, у него не было вообще ничего», — рассказала сестра бывшего мужа Аллегровой.

Сама же певица ранее неоднократно называла Игоря Капусту альфонсом, который пытался использовать ее громкое имя в своих целях. В интервью для портала Sobebednik.ru сестра скончавшегося танцора попросила Аллегрову прекратить порочить имя ее родственника. «Я хочу, чтобы она перестала врать о том, чего не было. Брат ни одного плохого слова о ней не сказал на передачах, хотя мог бы», — подытожила Галина.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







