Александр Панайотов признался, что уже два года женат

Певец рассказал о своем семейном положении и признался, что в новом клипе снялась его жена. Также музыкант признался, что состоит в браке уже два года.

Александр Панайотов долгое время ничего не рассказывал о своей личной жизни. Казалось, что музыкант всю свою жизнь посвятил музыкальной карьере и не собирается создавать семью.

После выступления на проекте «Голос» певец вновь стал популярен и востребован. Но по-прежнему почти везде появлялся в одиночестве или в компании своего директора Екатерины Кореневой. На днях выяснилось, что именно Екатерина вот уже два года является законной женой певца. Александр Панайотов представил ее своим подписчикам в Инстаграме, презентуя новый клип.

«В главной роли — моя любимая жена. И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, «рукописи не горят», — написал музыкант в комментарии к видео.

Лирическая композиция «Имена», в клипе на которую супруги снялись вместе, повествует о том, как угасает любовь. Но в жизни Панайотова и его молодой жены, похоже, все хорошо. Они постоянно появляются вместе на светских мероприятиях и дружат со многими артистами из российского шоу-бизнеса.

Многие поклонники, узнав неожиданную новость, поспешили поздравить любимого артиста, хоть и с опозданием. Фанаты захотели увидеть свадебные фото, которых нет в Инстаграмах молодоженов. В любом случае, совместить выход клипа с новостью о своей женитьбе стало вполне успешным пиар-ходом, который наверняка одобрила жена и директор певца, в обязанности которой входит продвижение своего любимого артиста.

Кстати, недавно артист оказался в центре скандала. Бывший участник группы «Дискотека «Авария» Николай Тимофеев заподозрил его в воровстве своей песни. Как утверждал экс-солист, тот исполнил на концерте его новую песню «Для тебя». Автор музыки и слов композиции Алена Мельник призналась, что не ожидала подобного поступка от Панайотова и даже хотела подать на него в суд.

Фанаты Панайотова встали на защиту своего кумира и уверяли, что в исполнении Александра песня прозвучала значительно лучше. Поклонники не увидели ничего зазорного в том, что певец один раз исполнил понравившуюся ему композицию на концерте.



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