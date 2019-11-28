Стал известен главный фаворит «Оскара»



Выпущенная для Netflix криминальная драма «Ирландец» от знаменитого режиссера Мартина Скорсезе является главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». К такому выводу пришли аналитики зарубежного портала Gold Derby.

Конкуренцию гангстерской саге составит новый фильм не менее культового американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и «Брачная история» Ноа Баумбака. Нашумевший фильм «Джокер» тоже может быть выдвинут на «Фильм года», однако эксперты полагают, что шансы у картины не велики, пишет «Культуромания».

Звание лучшего режиссера может достаться все тому же Скорсезе, который уже брал «Оскар» в этой номинации за фильм «Отступники», а лучшими актерами, вероятнее всего, будут признаны Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Хоакин Феникс («Джокер»).

Отметим, что церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе, а номинантов объявят 13 января. От России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» может быть выставлен фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Мартин Скорсезе является одним из самых именитых американских режиссеров современности. Наибольшую известность ему принесли ленты «Таксист», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Отступники» (ремейк гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка») и «Остров проклятых». Примечательно, что фильм «Джокер», который также может быть выставлен в номинации «Фильм года», создавался под сильным впечатлением от всего творчества Скорсезе и от «Таксиста» в частности.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







