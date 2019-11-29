Шепелев поведал, как воспитывает единственного сына Фриске



Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал подробности воспитания шестилетнего сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске.

Единственному сыну Фриске не все дозволено дома. Так, например, по словам ведущего, Платону запрещено произносить «туалетные» слова за столом. Кроме того, шестилетнему ребенку нужно стучать в дверь перед тем, как зайти в комнату к взрослым.

«А что касается стука в дверь, то да, во избежание недоразумений и чтобы предотвратить вопросы, которые, разумеется, неизбежно последуют, я тоже требую этого от детей. Кстати, я тоже всегда стучу, прежде чем войти в спальню родителей. И к сыну я тоже стучусь», — рассказал Шепелев в интервью «Летидору».

К слову, звездный папа очень тщательно подходит к вопросу образования своего чада. Звезда Первого канала намерен отдать сына в школу, где обучение будет проходить только на английском языке. Впрочем, сын Шепелева уже приступил к изучению иностранного языка, но сможет ли он поступить в элитную школу — станет известно в следующем году, отметил «Пятый канал».

Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. О своем онкологическом заболевании она узнала, будучи беременной первенцем.

В этом году стало известно, что Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой, с которой он состоит в отношениях с 2018 года. У девушки есть дочь, которая является ровесницей Платона. Отмечается, что дети уже нашли общий язык.



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