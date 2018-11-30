Forbes назвал самых «дорогих» молодых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых "дорогих" знаменитостей в возрасте до 30 лет.

Первое место заняла американская модель Кайли Дженнер, состояние которой оценивается в 900 миллионов долларов. Ежегодный доход 21-летней владелицы компании по производству косметики Kylie Cosmetics — 166,5 миллиона долларов.

На второй строчке — британский музыкант 27-летний Эд Ширан, ежегодный доход которого оценили в 110 миллионов долларов.

Годовой доход бразильского футболиста Неймара, нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен", составил за год 90 миллионов долларов и позволил 26-летнему спортсмену занять третье место в рейтинге.

В пятерку также вошли американская 28-летняя певица Тейлор Свифт, доход которой оценили в 80 миллионов долларов, и ее ровесник канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), заработки которого за год составили 57 миллионов долларов.

Другими наиболее высокооплачиваемыми молодыми знаменитостями стали: американский баскетболист Джеймс Харден, солист группы Chainsmokers Дрю Таггарт, мексиканский боксер Сауль Альварес, американский футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Рейтинг составил журнал Forbes на основе данных о доходах знаменитостей в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







