Сергей Безруков уходит в декретный отпуск

На прошлой неделе Сергей Безруков и Анна Матисон во второй раз стали родителями. Теперь супруги намерены отложить все дела, чтобы насладиться общением с маленьким сыном. Актер не скрывает, что с нетерпением ждет бессонных ночей.

Сергей Безруков и Анна Матисон редко откровенничают о своих отношениях. Супруги предпочитают не пускать поклонников в личную жизнь, поэтому и об их романе общественность узнала не сразу. Недавно избранница актера подарила ему еще одного ребенка, о чем он сам сообщил в Инстаграме. «Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо тебе», — написал счастливый артист в социальной сети.

Двумя годами ранее, когда Анна подарила мужу дочь, они оба ушли в довольно продолжительный декретный отпуск. Теперь же влюбленные признались, что не намерены изменять традиции, и поэтому хотят провести несколько недель рядом друг с другом.

«У Сережи отпуск, конечно, не такой длинный, он берет полтора месяца. Я же на год сразу откладываю все дела», — призналась Матисон.

По словам Безрукова, перерыв в работе он рассматривает не как обязанность, а как долгожданную возможность насладиться заботой о малыше. «Мужчина должен сам этого хотеть. Если сидеть в декрете с женой — это не его, ничем и не сподвигнуть, а если это твое, то сам стремишься всем существом. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать во всех проявлениях — тогда со всем справишься. Я жду новые бессонные ночи, заранее отношусь к ним с нежностью», — признался Сергей.

Рассказали звездные родители и о взаимоотношениях с дочерью Машей. Двухлетняя малышка не перестает радовать отца. Сергей не скрывает, что получает огромное удовольствие от общения с девочкой, пусть у него и не всегда получается найти время на детские забавы.

«Любое время с Машей — любимое. Поход в зоопарк или ежедневное купание — все это приносит радость, тут и говорить нечего. Я не их тех, кто отстраняется от повседневных занятий, наоборот, кайфую, что могу сам заколочки приколоть или спать уложить», — признался артист.

Разумеется, поклонники Сергея и Анны с пониманием отнеслись к их желанию отдохнуть и провести время с детьми. Однако большинство фанатов надеются, что уже совсем скоро Безруков и Матисон вернутся к творческой деятельности, чтобы порадовать их новыми работами. В интервью для «Антенна-Телесемь» актер честно признался, что существует еще немало амплуа, которые ему бы хотелось воплотить на экране. Так что Сергею есть, чем порадовать и удивить аудиторию.



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