Квентин Тарантино впервые женился, узнали СМИ

30.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Квентин Тарантино впервые женился, узнали СМИ
Американский режиссер Квентин Тарантино решил жениться на израильской певице и модели Даниэле Пик, для 55-летнего Тарантино это первый брак, передает издание People.

Как пишет журнал, пара поженилась в Лос-Анджелесе в среду. Это была скромная церемония, для которой Пик выбрала элегантное белое платье с фатой и тиарой. Тарантино надел черный костюм.

Ранее Тарантино говорил, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году режиссер говорил, что когда он делает фильм, он не делает ничего кроме этого; у него нет жены и детей и ничто не может встать у него на пути.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они сообщили о помолвке.

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