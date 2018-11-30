Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выйти в финал

30.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, сколько стоит выйти в финалЭкс-участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" анонимно рассказал журналистам, что ему предлагали заплатить за выход в финал проекта.

"На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга", — утверждает бывший участник шоу.

Также собеседник телеканала заявил, что всех участников проекта ведут редакторы, а перед испытаниями им рассказывают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.

По его словам, на проекте действительно было много участников, которые не имели никакого отношения к экстрасенсорике.

Как отметил мужчина, одно лишь попадание на шоу уже гарантирует хороший заработок в будущем. По его мнению, это осознали и организаторы программы.

"Если вы заметили, ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого. Видимо, совесть все-таки существует", — добавил собеседник телеканала.

"Битва экстрасенсов" — популярное российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017-го программа получила антипремию от министерства образования и науки за популяризацию лженауки.

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