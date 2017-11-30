На похоронах Хворостовского Долина плакала сильнее супруги

Певица не сумела сдержаться у могилы певца. Он был для нее большим другом.

На Новодевичьем кладбище состоялись похороны прославленного баритона Дмитрия Хворостовского. Проститься с ним пришло множество коллег, с которыми певец работал на одной сцене и дружил вне ее. Композитор Игорь Крутой, хоккеист Вячеслав Фетисов, продюсер Иосиф Пригожин – для каждого из них скончавшийся артист был очень близким и родным человеком.

Но поклонники обратили особое внимание на Ларису Долину, которая убивалась, кажется, больше вдовы и дочери покойного. Певица рыдала на протяжении всей траурной церемонии, не скрывая горя. Она не могла, да и не хотела сдерживать эмоции, которые переполняли ее. Ведь Хворостовского она считала другом, Человеком с большой буквы, виртуозно владеющим голосовым аппаратом артистом. 62-летняя Долина была без макияжа и, кажется, от горя словно постарела.

Напомним, что девятый участок Новодевичьего кладбища, на котором нашел вечное упокоение Хворостовский, относится к так называемой новейшей территории погоста. Она возникла в результате расширения кладбища на юго-запад в конце 1970-х – начале 1980-х на месте камнетесной мастерской. Там же погребен певец Леонид Утесов. В непосредственной близости от деревянного креста Дмитрия Хворостовского находится могила академика Кузьмы Андрианова.



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