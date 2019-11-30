Шевчук поведал, как Пугачева в косухе отбивалась от пьяного байкера



Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о дружбе певицы Аллы Пугачевой с Ленинградским рок-клубом.

По его словам, в середине 80-х годов, когда Пугачева была на пике популярности, она решила подружиться с членами Ленинградского рок-клуба. Примадонна часто приезжала в рок-клуб на концерты. При этом певица всегда привозила с собой шампанское и водку, а также любила общаться с членами и гостями рок-клуба.

В 1985 году Алла Борисовна приехала на один из концертов в косухе. Во время концерта на нее обратил внимание немного подвыпивший байкер, после чего попытался поцеловать ей руки и обнять ее.

«Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — рассказал Шевчук в интервью на YouTube-канале «Редакция».

Лидер ДДТ также отметил, что Пугачева часто приглашала рокеров на свои концерты и помогала музыкантам, если у них возникали проблемы.

Ранее Алла Пугачева расстроила своих поклонников, усомнившись в том, что ей удастся дожить до совершеннолетия своей дочери Лизы, которой недавно исполнилось шесть лет. Журналисты поинтересовались у Аллы Борисовны, какова вероятность того, что в будущем ее дочь займется написанием биографии своей мамы.

«О, господи! Мне бы дожить, чтобы она школу закончила!» — отметила Пугачева.

Подобные высказывания вполне закономерны, ведь сейчас Пугачевой 70 лет, а ее дети станут совершеннолетними только через 12 лет.



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