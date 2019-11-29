Аврил Лавин рассталась с наследником техасского миллиардера

29.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Аврил Лавин рассталась с наследником техасского миллиардера
Известная канадская певица Аврил Лавин рассталась со своим бойфрендом Филиппом — сыном техасского миллиардера Файеза Сэрофима. Об этом пишет издание US Weekly со ссылкой на источники.

Лавин и Сэрофим начали встречаться в феврале 2018 года после того, как в конце 2017 года певица разорвала отношения с музыкальным продюсером. В июне текущего года пару видели вместе в Голливуде, когда звезда и ее бойфренд отправились за покупками. Кто именно инициировал разрыв, на данный момент неизвестно, пишет «Газета.ру».

Отметим, что 35-летняя Аврил Лавин уже дважды была замужем. Ее первым супругом стал вокалист канадской панк-рок-группы Sum 41 Дерик Уибли. Они поженились в 2006 году, но уже через три года Лавин подала на развод. В 2013 году певица вышла замуж за солиста канадской рок-группы Nickelback Чеда Крюгера. Спустя два года, Аврил Лавин сообщила на своей странице в Instagram о расставании со вторым супругом.

Рок-исполнительница сохранила дружеские отношения с бывшими мужьями. В интервью она говорила, что оба музыканта «хорошие люди».

В апреле 2015 года в интервью журналу People канадская певица призналась, что ей был поставлен диагноз болезнь Лайма — инфекция, которую переносят клещи. Из-за недуга Лавин была два года прикована к постели. Диагноз поставили поздно, поэтому звезде пришлось принимать много антибиотиков и противомалярийных препаратов, сообщают «Известия».

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